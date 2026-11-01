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Удари по мостовете над Днепър: Може ли Русия да парализира Киев

1 ноември 2026, 14:21
Удари по мостовете над Днепър: Може ли Русия да парализира Киев
Източник: БТА

Р усия системно атакува мостовете в Киев над река Днепър. Властите вече планират алтернативи за преминаване. Може ли руската армия да ги разруши? И какви мерки предприема Украйна, пише Deutsche Welle.

От началото на октомври Русия е атакувала осем пъти два от киевските мостове над река Днепър – Южния и Северния. Всеки път след ударите движението е възобновявано относително бързо – за по-малко от денонощие.

Автомобилните мостове над Днепър в Киев са общо шест: Северен, Патона, Метро, Южен, Дарницки и Подолско-Воскресенски. Има и три железопътни прехода. По данни от министерството на транспорта, за 24 часа по мостовете минават около 600 000 автомобила.

Особено значение за транспортната мрежа на Киев имат Северният и Южният мост, които са обект на редица руски атаки, казва пред ДВ експертът по транспортно планиране Дмитрий Беспалов. По един от мостовете минава и метролиния. "Освен това по тези мостове са основните маршрути на камионети, защото другите или имат ограничения, или не са удобно свързани с пътната мрежа“, обяснява той.

Загуби за икономиката

Въпреки нанесените щети на киевските мостове,експертите се съмняват, че руските войски ще успеят да ги разрушат. Според Андрий Коваленко, лейтенант в украинските отбранителни сили, атаките по мостовете са инструмент за "психологически натиск". Според него основна цел на руснаците е да бъде нарушена логистиката.

Беспалов също отбелязва, че "разрушаването на мост е много трудно".

"В това отношение Русия няма да спечели. Но те нанасят големи щети на икономиката заради нарушаването на функционирането на критичната инфраструктура", подчертава експертът.

Инженер Михаил Корниев, специалист по строителството на мостове, не е така категоричен. Той е съгласен, че мостове се разрушават трудно, но отбелязва, че всяка конструкция има свое "уязвимо място". "Това може да е опората или надстройката. Може да има комбинация от натоварвания и повреди, при която конструкцията да се разруши. Но вероятността се свежда до хилядни от процента."

ПВО и нови преходи през Днепър

Мостовете няма как да бъдат физически защитени от ракети, убеден е Крониев. "Съоръженията са огромни. Не може да помогне нито бетонен екран, нито нищо. Срещу ракетите има само един вариант на защита – да бъдат свалени", отбелязва той.

Междувременно Киев планира да отдели един милиард гривни (около 20 млн. евро) за строителството на "комбинирани водни преходи" през Днепър и подходите към тях. Кметът на града Виталий Кличко съобщи, че местата на тези преходи ще бъдат определени от военното командване.

По думите на Кличко инициативата за това е на правителството. Още в средата на октомври е било прието постановлание, което опростява изискванията за пускането на обекти в експлоатация. Освен в Киев, такива обекти предстои да бъдат реализирани в още девет области на Украйна.

Украинският министър на инфраструктурата Николай Калашник на свой ред обеща за три месеца в Киев и в други локации да бъдат построени насипни дамби и понтонни преходи. При това в Киев те трябва да обезпечат преминаването на поток, аналогичен на този, който използва мостовете – около 600 000 автомобила. Освен това в министерството се разглеждат и други варианти – бетонни конструкции, които могат да бъдат издигнати бързо, както и тунел под Днепър. Инженер Корниев обача нарича проекта за тунела мечта. "Дори само проектирането на такъв обект продължава с години, както и самото строителство", казва той.

Понтоните няма да заменят мостовете

Събеседниците на ДВ са сигурни, че понтонните преходи могат да помогнат, но няма да заменят пълноценно мостовете, ако те бъдат разрушени. "Понтоните няма да могат да компенсират пълната мощност на мостовете. Разбира се, могат да бъдат установени много понтони, но трябва да се изградят и подстъпите към тях и те да бъдат свързани с градската инфраструктура", посочва Корниев.

Беспалов също смята, че това ще е сложно. "Има нужда поне от 15-20 такива понтони и насипни дамби. Но нямам идея как всичко това ще бъде свързано с мрежата." Затова според него сценарият с разрушаването на мостовете изобщо не трябва да се разглежда като работен – мостовете трябва да бъдат защитени и да бъдат възстановявани бързо. "За целта обаче са нужни пари, воля и определена техническа експертиза – добри инженери."

Същевременно Беспалов препоръчва на властите да вземат мерки за подобряване на движението по мостовете, за да намалят последствията от трафика по време на ремонтите. "Трябва да се въведат ленти за обществения транспорт, да се променят графиците за работа, както и циклите на светофарите на критичните кръстовища. Това не изисква големи разходи, но трябва да се направи предварително", казва той.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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