Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров

13 октомври 2025, 09:07
Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района
Източник: БТА/AP

Р уските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 103 украински дрона над региони на Русия и над Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Русия: Свалихме над 100 украински дрона през изминалата нощ (ВИДЕО)

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 12 октомври до 07:00 часа на 13 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия", се казва в изявление на министерството на отбраната.

В изявлението се казва, че 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 година.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
