Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Р уските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 103 украински дрона над региони на Русия и над Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Русия: Свалихме над 100 украински дрона през изминалата нощ (ВИДЕО)

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 12 октомври до 07:00 часа на 13 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия", се казва в изявление на министерството на отбраната.

At night, Russia launched 118 drones and one Kh-31 missile at Ukraine overnight. Air defense, electronic warfare, and mobile units shot down or suppressed 103 drones across the north, east, and south. The attack is still ongoing in several regions. pic.twitter.com/dUSnVWApsZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2025

В изявлението се казва, че 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 година.