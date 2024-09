Русия: Свалихме над 100 украински дрона през изминалата нощ

Р усия заяви днес, че е свалила над 100 украински дрона над територията си през изминалата нощ, предаде Франс прес.

По първоначални данни атаките са причинили незначителни щети и няма жертви.

„Сто и един украински дрона бяха прехванати и унищожени от системите за противовъздушна отбрана“, съобщи руското министерство на отбраната в "Телеграм".

A total of 101 Ukrainian kamikaze drones attacked Russia and occupied Crimea overnight, the Russian Defense Ministry said. The drones attacked ammunition depots in the village of Kamennaya in Krasnodar.



Krai source: ASTRA pic.twitter.com/F3nDWNgeGD