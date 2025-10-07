М инистерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели две села в Украйна, предаде Ройтерс.

Става въпрос за Нововасилевка в югоизточната Запорожка област (Пологовски район) и Фьодоровка в съседната Донецка област (Покровски район), на изток, се казва в изявлението.

❗️Russian Ministry of Defense:



"The settlements of Fedorovka in the DPR and Novovasilyevskoye in the Zaporizhzhia region have been liberated from Ukrainian occupation." pic.twitter.com/6uTN0x7g6A — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 7, 2025

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди през независим източник информацията от бойното поле.

Руското отбранително ведомство информира, че военнослужещите от групировката войски "Изток" по време на превземането на Нововасилевка в Запорожка област са взели под контрол участък от територията с площ над 4 кв. км по десния бряг на река Янчур, предаде ТАСС.

Русия се похвали с нов успех в Източна Украйна

От Министерството посочват, че селото е било взето под контрол от военнослужещи от 394-ти гвардейски мотострелкови полк на 5-а гвардейска общовойскова групировка войски "Изток".

Според разпространената от Москва информация военнослужещите от групировката войски "Изток" продължават успешно да водят бойни действия срещу украинската армия, "изтласквайки противника от укрепените позиции и освобождавайки територии в Запорожка и Днепропетровска област".