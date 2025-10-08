Свят

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

8 октомври 2025, 16:44
Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан
Източник: БТА

Р уският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че импулсът в стремежа към мирно споразумение с Украйна, който се е появил след срещата между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, през август в Анкоридж, в американския щат Аляска, вече се е оказал изчерпан, предаде Ройтерс. Той изрази това мнение пред Държавната дума (долната камара на руския парламент), предаде ТАСС.

"Това е резултат от деструктивните действия, най-вече на европейците, за който ние говорим открито и прямо", подчерта високопоставеният дипломат.

Той посочи освен това, че евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията.

Тръмп заяви тази седмица, че би желал да знае какво Украйна смята да прави с ракетите "Томахок", преди да се съгласи да ги достави на Киев, защото не би искал да поражда ескалация във войната в Украйна, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Сергей Рябков Украйна Русия Мирно споразумение Доналд Тръмп Владимир Путин Ракети Томахок Ескалация Европейци Аляска
