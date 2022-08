Русия минава на юани за международните си разплащания

Р усия рязко се изкачи в списъка на страните, използващи юани за международните си разплащания, предаде Ройтерс. Ако не се брои самият Китай, пред Москва са само Хонконг и Великобритания, сoчат разпространените данни.

Russia jumps to become third-largest market for yuan payments amid sanctions https://t.co/wCovYyQsbz pic.twitter.com/dpxUB6LdHe