Високопоставен служител на НАТО: Неконвенционална руска атака може да доведе до значителни жертви

С ъществува „реална перспектива“ неконвенционална атака от страна на Русия срещу НАТО - като саботаж или палеж - да доведе до „значителни“ жертви, заяви високопоставен служител на НАТО, цитиран от Sky News.

Джеймс Апатурай, който актуализира стратегията на НАТО за проследяване и възпиране на т.нар. хибридна война, заяви, че съюзниците трябва да са по-ясни помежду си и с Москва относно това какво ниво на враждебност в сивата зона може да предизвика съюзнически отговор, включително използване на военна сила.

Той заяви, че 32-те държави членки на НАТО вече са в ситуация на „вряща жаба“ (метафора, използвана за описване на неспособността да се действа срещу проблемна ситуация, която ще се задълбочава, докато достигне катастрофални размери - бел.ред.), като предполагаемите руски хибридни атаки в Европа, САЩ и Канада пълзят до обем, който преди пет години би бил „напълно неприемлив“.

Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., се наблюдава особено нарастване на „кинетичните“ действия - като прекъсване на жизненоважни подводни кабели, саботажи срещу сгради и поставяне на запалителни устройства в товарни самолети.

Увеличаването на броя на атаките е отговор на Кремъл на западната военна подкрепа за Украйна, както и на убеждението, че Западът е антируски настроен - нещо, което според служителя не е вярно - и се опитва да ограничи Мос

Русия с ново обвинение към НАТО

Русия и преди е отричала твърденията за саботажи, кибернетични хакерски атаки и убийства.

Запитан дали се притеснява, че предполагаемата руска хибридна атака може да надхвърли прага, който да накара НАТО да задейства член 5 от колективния си отговор - при който нападението срещу един се счита за нападение срещу всички - и да започне война с Русия, Апатурай казва: „Това, което наистина ме притеснява, е, че една от тези атаки, както казах, ще ескалира военните действия.“

Той посочи опита на Русия през 2018 г. да убие Сергей Скрипал, бивш руски двоен агент, и дъщеря му Юлия в Солсбъри, като използва партида от химическото оръжие новичок, което съдържа достатъчно отрова, за да убие потенциално хиляди хора.

„Така че има реална перспектива една от тези атаки да доведе до значителен брой жертви или до много съществени икономически щети“, каза Апатурай.

Unconventional Russian attack could cause 'substantial' casualties, top NATO official warns



Read more🔗https://t.co/ZBpXFl8YLu