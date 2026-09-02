България

ГЕРБ, ДБ и ПП призоваха Йотова да свика КСНС заради хибридната атака в Германия

Партиите настояват за информация от българските служби и ясна позиция на правителството след обвиненията на Германия

2 септември 2026, 16:34
ГЕРБ, ДБ и ПП призоваха Йотова да свика КСНС заради хибридната атака в Германия
Източник: БТА
  • ГЕРБ, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ настояват президентът Илияна Йотова да свика КСНС заради обвиненията на Германия към Русия за атаката с дрон в Лайпциг.
  • Според опозиционните сили България трябва да изясни каква информация имат българските служби и да заеме по-категорична позиция; МВнР засега изразява солидарност с Германия, без да посочва Русия.
  • „Прогресивна България“ призовава за изчакване на окончателното германско разследване, а „Възраждане“ твърди, че Йотова от месеци отказва да свика КСНС.

"Възраждане", ИТН и ДПС-НН поискаха от президента Йотова да свика КСНС

От ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" призоваха президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) след като вчера правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт “Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.

Крайно време е президентът да свика КСНС, за да могат политическите сили да чуят какво има да каже правителството и да стане ясно каква информация имат българските служби, заяви Христо Гаджев от ГЕРБ.

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев настоя за ясна позиция на правителството и спиране на "навеждането" пред Русия и Путин. Народният представител посочи, че Илияна Йотова е президент вече от осем месеца, а последният КСНС, който е бил свикан, е по темата за вейповете. Тогава президент беше Румен Радев. 

Европа се намира в нова фаза в отношенията си с Русия от вчера, заяви  председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. Германия ясно каза, че държи Русия отговорна  за подготвените атентати на летището в Лайпциг, а преди това имаше други инциденти, при които беше казано, че това е вероятност, но никога досега толкова категорично и ясно не беше правено това заключение, коментира Николай Денков. По думите му въпреки призивите от всички страни, Русия, вместо да спре безнадеждната и безсмислена война, е решила да ескалира конфликта към Европа. 

ГЕРБ настоява България да излезе с ясна позиция за руските хибридни атаки

Като страна член на Европейския съюз (ЕС) и НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство, следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения. Това каза председателят на парламентарната група (ПГ) на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов 

Той допълни, че не може да каже дали трябва да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, но според него няма спешна необходимост. Често външната ни политика се използва за вътрешни цели, коментира Петър Витанов по отношение на искането на ГЕРБ за свикване на съвета. 

Опозицията атакува правителството за Лайпциг: "България мълчи"

КСНС ние от няколко месеца се борим да има, президентът категорично отказва да свика Консултативен съвет за национална сигурност, така че не виждам нещо да се е променило от нейна страна, коментира Цончо Ганев от „Възраждане“. 

България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност, заявиха още от МВнР.

От ГЕРБ посочиха, че в позицията не е казано кой стои зад тези атаки и защо напрежението в Европейския съюз ескалира. „МВнР излезе с позиция, в която каза, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват“, каза Христо Гаджев.  

Липсва позиция на МВнР, имам само статус в социалните мрежи, в който пише, че сме солидарни и дотам, Русия не е спомената, заяви Ивайло Мирчев.

Източник: БТА, Йоана Христова    
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