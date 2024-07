Русия: Превзехме още две села в Източна Украйна

Р уското министерство на отбраната каза днес, че неговите сили са превзели две села в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Руската армия е установила контрол върху Степова Новоселовка (Степова Новоселивка на украински език) в Харковска област и над Новопокровское (Новопокровске) в Донецка област, пише в изявлението.

#BREAKING: Russia captures key village in eastern Ukraine.



Russia's Defence Ministry announced the capture of two villages in eastern Ukraine.



Stepova Novoselivka in Kharkiv region and Novopokrovske in Donetsk region are now under Russian control.

—Current Report pic.twitter.com/e1WhJqLlhr