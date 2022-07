Тежки боеве за най-големия ТЕЦ в Украйна, Русия: Превзехме го

Р усия съобщи, че войските ѝ са установили контрол над най-голямата въглищна електроцентрала в Украйна, тази в района на град Светлодарск в Донецка област, предаде БТА.

Въпреки че медии в руските сепаратистки републики в Донбас публикуваха кадри, за които се твърди, че показват наемници от частната военна компания "Вагнер" пред административанта сграда на ТЕЦ "Углегорск", техните твърдения засега не са потвърдени от независим източник. В района се водят тежки боеве.

Украинският генерален щаб не спомена нищо за ТЕЦ "Углегорск" в снощната си сводка за бойните действия, въпреки че съобщи, че е имало боеве в близкото село Семигорие.

Британското разузнаване съобщи, че силите на "Вагнер" вероятно са постигнали тактически успехи в района на централата и близкото село Новолуганское, и допълни, че вероятно част от украинските войски са се изтеглили от тази зона.

Генералният щаб на Украйна обяви, че през вчерашния ден украинските войски са отблъснали нападения по фронтовата линия в Донецка и Луганска област.

Москва пък твърди, че руските сили са убили няколко десетки чуждестранни бойци, повечето от тях поляци, при атака срещу подразделение на украинския Международен легион в района на град Константиновка в Донецка област.

Легионът, който воюва на страната на украинската армия, рядко дава данни за жертвите си и не разгласява информация за състава на доброволческите си сили.

#Russia's Wagner troops look to have taken control of the #Vuhlehirska thermal power plant (RU: #Uglegorsk)



It's in #Svitlodarsk (RU: #Svetlodarsk) in the #Bakhmut Region of #Donetsk.#Ukraine has not confirmed the news, but the propagandists video looks conclusive pic.twitter.com/Rav03sANSn