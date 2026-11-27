Д епутат от руската република Удмуртия би тревога за необичайна, но разрушителна заплаха за бъдещето на икономиката в своя регион - успеха на военната машина на Владимир Путин.

В съседен Татарстан се намира „Алабуга“ - обширна индустриална зона, в която работи един от най-важните комплекси за производство на дронове в Русия, произвеждащ хиляди реактивни безпилотни апарати всеки месец за удари по Украйна. Изключително високите заплати там изтеглят работници от околните населени места, оставяйки цивилния бизнес и селското стопанство неспособни да се конкурират.

„Една пета от територията на републиката губи своя икономически потенциал“, заяви тази седмица пред руския вестник „Комерсант“ членът на регионалния парламент Юрий Балахонцев, като предупреди, че без намеса ферми в Удмуртия могат да останат необработваеми.

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Подобни сигнали се появяват в цялата Руска федерация, където заетостта в свързаните с отбраната отрасли се е увеличила с 25 процента от 2021 г. насам, в сравнение с едва 2 процента в цивилното производство, сочи проучване в страната, проведено миналия месец от най-голямата руска банка - „Сбербанк“.

Тези данни разкриват фундаментално противоречие в основата на военния икономически успех на Путин: разрастващият се военнопромишлен комплекс, който поддържа инвазията му в Украйна, изяжда отвътре онези сектори на икономиката, от които Русия ще има остра нужда, когато войната приключи.

Неравностойни предимства

Руската инвазия в Украйна на практика създаде двускоростна икономика и съответно двускоростен пазар на труда. Компаниите, снабдяващи военната машина, се ползват с предимства, които много цивилни предприятия - колкото и успешни или производителни да са - просто не могат да достигнат.

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Мащабът на конкуренцията стана очевиден още през юни 2024 г., когато руският първи вицепремиер Денис Мантуров призна, че се наблюдава „силен поток от работници от цивилните отрасли към предприятията от отбранителната промишленост“. По думите на Мантуров руският военнопромишлен комплекс е привлякъл 520 000 специалисти за по-малко от 18 месеца, но все още се е нуждаел от още 160 000.

Кремъл подпомогна този преход чрез набор от политики, включващи отпускането на 1,5 млрд. рубли през 2024 г. за субсидиране на наеми за служители в отбранителната индустрия, както и указ от 2022 г., с който на отговарящите на условията работници се дава отсрочка от военна мобилизация.

Руското министерство на труда издаде и указания до държавните бюра по труда да осигуряват специални мениджъри по набиране на персонал за производителите на отбранителна продукция и при необходимост да разширяват търсенето на кадри отвъд регионалните граници.

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Но Русия разполага с малко свободни работници. От общо 76,7 милиона икономически активни души в страната през септември едва 1,7 милиона са били безработни, сочат данни на руската държавна статистическа служба Росстат. Общото ниво на безработица в Русия е едва 2,2 процента - по-малко от половината от нивото преди пълномащабната инвазия. То е също близо два пъти по-ниско от това в САЩ и почти три пъти по-ниско от безработицата в Европейския съюз.

„Предлагането на труд не можеше да расте и цялото допълнително търсене се отрази в цената на труда“, написаха през октомври анализаторите на „Сбербанк“.

С други думи, пазарът на труда е толкова стегнат, че разширяването на военното производство означава привличане на хора, които вече имат работа.

Това принуждава цивилния бизнес да влиза в наддаване за кадри с работодатели, подкрепени от финансовите ресурси на руската държава, във време, когато икономиката е в застой.

Реалните заплати растат средногодишно с 6,8 процента от 2023 г. насам, спрямо 3,7 процента между 2017 и 2021 г., най-вече благодарение на бързото разширяване на отбранителния сектор. Въпреки това руското промишлено производство е нараснало с едва 0,2 процента през първите девет месеца на 2026 г., а според руската централна банка се очаква БВП да нарасне с по-малко от един процент тази година.

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Кремъл даде на отбранителната си индустрия средствата да се изолира от сериозен икономически проблем, за чието създаване сам допринесе, докато останалата част от руската икономика плаща цената.

Печеливши и губещи

За някои от исторически по-бедните индустриални региони на Русия това е парадоксална победа. Работници и семейства в общности, дълго пренебрегвани от Москва, получават финансови възможности, каквито години наред мирно икономическо развитие не им донесоха.

Губернаторът на сибирския регион Омск Виталий Хоценко заяви миналото лято пред Путин, че заетостта в местните отбранителни предприятия се е увеличила повече от два пъти от 2022 г. насам. Регионът дълго се бореше да задържи населението си, тъй като хората търсеха по-добре платени места другаде, но Хоценко отдаде разрастването на отбранителната промишленост на факта, че отливът на население от региона е намалял с 85 процента между 2022 и 2024 г.

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Подобна промяна настъпи и в Курган - традиционно земеделски регион, където средните заплати остават значително под средните за страната. През 2023 г. губернаторът Вадим Шумков посочи, че месечните заплати в местните отбранителни предприятия варират от 70 000 до 200 000 рубли (около 740 до 2125 долара по тогавашния курс). До 2024 г. Курган отчете най-бързия ръст на промишленото производство в Русия, докато средните номинални заплати в региона са се повишили с 24 процента.

Но работниците и бизнесът в почти всеки друг сектор срещат трудности - включително онези отрасли, на които Кремъл разчита, за да финансира войната си.

В Краснокамск, в Пермския край, машиностроителната компания „Сокол“ осигурява около една пета от руския производствен пазар за двигатели, използвани при сондиране за нефт и газ, сочат данни на местните власти. Въпреки това директорът на компанията Евгений Бурцев заяви миналата година пред руски медии, че не може да запълни 50 свободни позиции за стругари и други технически специалисти. Процесите по подбор, които някога са отнемали месец или два, вече могат да продължат до шест месеца.

Подобна конкуренция застрашава жизнеспособността на цели местни икономики. В самата Удмуртия средната месечна заплата през август е била 81 000 рубли - под 1000 долара. В района отвъд регионалната граница, където сега се намира комплексът за производство на дронове „Алабуга“, заплатата е нараснала от сходно ниво през 2023 г. до 209 000 рубли (над 2500 долара) през февруари.

„Хората работят там, плащат данъци там, но използват социалната инфраструктура в Удмуртия“, оплака се Балахонцев пред регионалния парламент във вторник.

Бизнесът губи работниците си, а местните власти губят данъчни приходи, но трябва да продължат да предоставят същото ниво на услуги за жителите.

Предложението на Удмуртия е създаването на собствена специална икономическа зона, за чието изграждане са заделени 5,1 млрд. рубли регионално финансиране. Но не всеки руски регион може да спечели това наддаване.

Москва може и да субсидира създаването на десетки нови индустриални зони, но не може да създаде с магия работниците, които да ги обслужват. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече ферми, заводи и фирми рискуват да бъдат лишени от работната сила, необходима за оцеляването им.

Да крадеш от утре, за да плащаш за днес

Путин е бил наясно с опасностите от все по-милитаризираната индустриална икономика много преди да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна.

През 2016 г. той постави цел пред руските производители на отбранителна продукция: до 2030 г. поне половината от производството им да бъде гражданска стока. През май 2024 г. се върна към темата, като настоя военните производители да са готови във всеки момент да увеличат гражданското производство. „При никакви обстоятелства не бива да допускаме дисбаланси в икономиката или промишлеността“, заяви тогава Путин.

В действителност тези дисбаланси вече се утвърждаваха, а новите планове за разходи на Кремъл ще ги задълбочат още повече.

Във вторник Държавната дума на Русия одобри федерален бюджет, предвиждащ 17,15 трилиона рубли за национална отбрана през 2027 г. – около 35 процента от общите разходи и с 3,58 трилиона рубли повече от планираното по-рано. Междувременно инвестициите в основен капитал в руската икономика са спаднали с 8,5 процента през първите девет месеца на 2026 г.

Путин изгражда общество, създадено да води война. Но кампанията му в Украйна в крайна сметка ще приключи и когато този ден настъпи, страната му ще бъде зле подготвена да прави каквото и да било друго.

Русия ще трябва да управлява този тежък преход, докато се изправя пред демографска криза, формирана от десетилетия. През 2023 г. Росстат прогнозира, че населението на страната ще намалее с близо осем милиона души до 2046 г., докато проучване на „Сбербанк“ установи, че през последното десетилетие броят на работещите руснаци на възраст между 20 и 29 години е спаднал с пет милиона.

Дори бойните действия в Украйна да спрат утре, Русия я очаква дълъг и труден път към възстановяването на просперираща мирна икономика. Всяка допълнителна година, прекарана в насочване на труда и капитала на страната към военно производство, прави тази задача още по-болезнена.

При встъпването си в пети президентски мандат през май 2024 г. Путин определи защитата на Русия и службата на нейния народ като свой „свещен дълг“, обещавайки да гарантира развитието на страната за десетилетия напред. На практика той харчи това бъдеще, за да плаща за войната си днес.