Д евет кексчета тип „брауни“, съдържащи наркотично вещество, са открити при полицейска проверка във фризьорски салон в Царево.

Проверката е извършена около 19:30 часа на 25 ноември. Униформените са установили, че 18-годишен младеж, който работи в салона, съхранява кексчетата в хладилник в обекта, пише NOVA.

Задържаха испанец край Калофер с психотропни кактуси, гъби и тайни отвари

Резултати от лабораторния анализ

Първоначалното лабораторно изследване, извършено в Бургас, е потвърдило наличието на тетрахидроканабинол, основното психоактивно вещество в канабиса. Предстои да бъде установено точното му количество в сладкишите. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Царево.