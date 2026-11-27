К учетата роботи Aibo на „Сони“ (Sony), които отдавна не се произвеждат, намират ново "призвание" да носят утеха и усмивки в болници в Япония, след като бъдат ремонтирани и обновени, пише Асошиейтед прес. Служителите на японската компания в областта на електрониката и медиите не използват думи като „продукт“ или „рестартиране“, когато говорят за роботизираните домашни любимци.

Оборудван със сензори, дигитални камери и своеобразна интелигентност, Aibo е програмиран да помни името си, лицето на собственика си и заобикалящата го среда, което създава завладяваща илюзия за характер, отбелязва Асошиейтед прес. Роботът може да лае, накланя глава, движи ушите си, пристъпва тромаво към вас, показва радост, когато го галят, и „заспива“ или накратко - имитира кученце, но с тази разлика, че може да прави снимки и сам следи за евентуални механични неизправности, допълва агенцията.

Кучетата роботи, които се появяват за пръв път на пазара през 1999 г., отдавна са разпродадени и спрени от производство. Някои собственици обаче, които е трябвало да се разделят със своя Aibo, даряват роботите в „програмата за осиновяване“ на базираната в Токио фирма, където машините преминават през ремонт и обновяване.

„Собствениците имат усещането, че изпращат някого, който се е превърнал за тях в собствено дете“, казва Йошиюки Кацуно от „Сони“, който ръководи програмата. По думите му Aibo предразполага към общуване и може да даде на обезсърчени хора стимул да се съвземат и да продължат напред, отбелязва Асошиейтед прес.

„Надяваме се да разпространим емоционалното изцеление и човешкото взаимодействие, които Aibo може да предложи“, обяснява Кацуно.

В Университетския медицински колеж „Света Марианна“ в покрайнините на Токио Aibo помага при дългото чакане на пациентите и успява да убеди колебаещите се деца да се подложат на преглед, казва д-р Манабу Комори от отделението по отоларингология, където се лекуват заболявания на ушите, носа и гърлото, като сред пациентите има много деца.

„Това помага за мотивацията на децата“, отбелязва Комори. „Посещението в болница по принцип не е особено приятно преживяване“, допълва той, цитиран от Асошиейтед прес.

В болницата използват и истински кучета, за да помогнат на пациентите да се чувстват по-добре, но животните изискват грижи и храна, а понякога могат да бъдат и своенравни. Роботът куче има определени предимства, макар че Комори внимава да не твърди, че те са по-добри от истинските кучета, пише Асошиейтед прес.