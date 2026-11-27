Ю жнокорейските власти са задържали жена на около 30 години, избягала от Северна Корея, след като е била открита в зона с ограничен достъп близо до границата между двете Кореи, предадоха Йонхап и Франс прес, цитирани от БТА.

По данни на южнокорейския комитет на началник-щабовете жената е била засечена около 18:40 часа вчера в района на окръг Чорвон, на около 75 километра североизточно от Сеул. Тя се е намирала между селище северно от Линията за граждански контрол и оградата на предните гранични постове.

A North Korean defector was found heading north by military authorities in an area beyond the Civilian Control Line (CCL) in Cheorwon County, Gangwon. https://t.co/feA9J9ApUX — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) November 27, 2026

Според южнокорейската военна полиция жената е успяла да проникне в зоната за граждански контрол, която граничи с Демилитаризираната зона, служеща за граница със Северна Корея, преди да бъде открита в едно от селата в строго регулирания район на Чорвон, в централната част на полуострова.

Полицията и други компетентни служби я разпитват във връзка с възможна шпионска дейност в полза на Северна Корея, както и по други подозрения.

Контекст на отношенията между Сеул и Пхенян

Случаят се развива на фона на практически прекъснатите официални контакти между двете Кореи. Въпреки това севернокорейските военни продължават да поддържат телефонна връзка с Командването на ООН, многонационалните сили под американско ръководство в Южна Корея. Именно чрез този канал обикновено се уреждат инциденти, свързани с неволно пресичане на междукорейската граница, включително случаи с рибарски лодки, каквито имаше и миналата година.

Съгласно конституцията на Южна Корея всички севернокорейци се считат за южнокорейски граждани. Поради това Сеул почти никога не връща избягали севернокорейци в родината им, където те и семействата им могат да бъдат подложени на тежки наказания. Изключение се допуска само когато дадено лице е попаднало в Южна Корея неволно и изрично поиска да бъде репатрирано, след като властите се уверят, че решението е взето доброволно.