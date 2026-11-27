В Министерството на културата се проведе среща с представители на читалищната общност по покана на министър Евтим Милошев. Разговорът беше посветен на актуалните предизвикателства пред народните читалища, възможностите за подкрепа и необходимостта от устойчиво взаимодействие между институциите и читалищния сектор.

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Участници в срещата бяха представители на Коалиция „Будни читалища“ от Бургас, Бяга, Варна, Дулово, Пловдив и София, както и Юрий Вълковски, директор на фондация „Народни читалища“. Коалиция „Будни читалища“ обединява над 350 читалища от 310 населени места в страната.

В началото на срещата министър Евтим Милошев подчерта историческата и обществената роля на народните читалища, както и значението на тяхната подкрепа: „Читалищата са най-яркият пример за това как будни и родолюбиви българи са запазили българския дух, българската писменост, българските традиции във времена, когато не е имало българска държава. Никой не трябва да забравя това“.

Министърът заяви, че читалищната общност заслужава не само признание за своя принос, но и реална подкрепа – финансова, институционална и административна, която да създава условия за развитие и устойчивост.

Източник: Министерството на културата

Финансиране, единен регистър и промени в закона

В рамките на разговора бяха обсъдени възможностите за финансиране на читалищата, включително в контекста на държавния бюджет за 2027 г. Министър Милошев представи усилията на Министерството на културата за отстояване на необходимостта от допълнителни средства за културния сектор, като същевременно подчерта реалистично ограниченията на бюджетната рамка и необходимостта от последователна работа за постигане на устойчиви решения.

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„Бих искал да имаме конструктивни отношения и дългосрочна визия“, каза той.

Сред основните теми беше и необходимостта от изграждане на надежден и актуален регистър на народните читалища, който да предоставя цялостна информация за тяхната дейност, материална база, кадрова обезпеченост и потребности. Беше подчертано, че качествените данни са важна предпоставка за планиране на политики и за по-справедливо и ефективно разпределение на ресурсите.

Обсъдени бяха и възможностите за актуализиране на нормативната уредба, включително Закона за народните читалища. Министерството на културата ще започне процес по събиране и анализ на предложения, които да послужат за бъдещи промени и за разработването на Националната стратегия за развитие на българската култура.

Източник: Министерството на културата

Регионални центрове и европейски програми

В разговора беше поставен акцент и върху ролята на регионалните експертно-консултативни и информационни центрове. Министър Милошев посочи, че решенията за тяхното бъдеще трябва да бъдат основани на задълбочен анализ на функциите и потребностите, а не на предварително зададени подходи.

Представителите на читалищната общност и на Министерството на културата обсъдиха още действащите програми за подкрепа, възможностите за проектно финансиране и включването на читалищата в бъдещи европейски програми, свързани с дигитализацията и обновяването на културната инфраструктура. Беше отбелязана и необходимостта от по-добра координация между институциите, така че читалищата да имат достъп до различни възможности за развитие и да не бъдат изключвани от секторни политики.

Срещата премина в дух на открит и конструктивен диалог, като разговорът започна и завърши с три ключови думи – доверие, диалог и достойнство. С тях Юрий Вълковски постави началото на дискусията, а министър Евтим Милошев се върна към тях в заключителните си думи, обединявайки се около разбирането, че именно тези принципи трябва да бъдат основа на партньорството. Министерството на културата остава отворено за диалог и съвместно търсене на решения, които да гарантират устойчивото развитие на народните читалища и съхраняването на тяхната роля в българското общество.