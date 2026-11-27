11 души са задържани при съвместна операция на ГДБОП и „Вътрешна сигурност“.

Осем от тях са обвинени за участие в организирана престъпна група и престъпления, свързани с археологически обекти и културни ценности.

Като ръководител на групата е установен 50-годишен мъж.

Разследването е установило данни за съпричастност на служител на МВР към престъпната дейност.

Иззети са 296 предмета с белези на културни ценности, 259 монети, 30 златни накита и близо 70 000 евро в брой.

Единадесет души са задържани при съвместна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. Акцията е проведена в рамките на разследване на организирана престъпна група, занимавала се с търсене, незаконно придобиване и продажба на културни ценности.

Източник: МВР/Пресцентър

В хода на разследването са събрани данни за съпричастност на служител на МВР към дейността на групата. Това е наложило включването на дирекция „Вътрешна сигурност“ в съвместните действия по документиране и пресичане на престъпната дейност.

Двете специализирани операции са проведени на 25 и 26 ноември 2026 г. в няколко населени места в област Пловдив и в София.

Осем души са обвинени за участие в престъпна група

Осем от задържаните мъже, на възраст между 39 и 55 години, са идентифицирани като ръководител и участници в организирана престъпна група. Според разследването тя е била създадена с цел извършване на съгласувани престъпления с користна цел.

На осемте са повдигнати обвинения и за дейност, свързана с незаконно търсене на археологически обекти, извършване на археологически разкопки без необходимото разрешение и несъобщаване на властите за открити културни ценности.

Твърди се, че престъпната дейност е извършвана от пролетта на 2025 г. Разследващите са установили, че като ръководител на групата е действал 50-годишен мъж.

По данни от разследването участниците имали разпределени роли. Част от тях проучвали терени и осигурявали информация за места с археологически находки, други извършвали разкопките, а трети осъществявали контакти с колекционери с цел продажба на откритите предмети.

Разкопките са били извършвани на различни места в област Пловдив.

Задържането на обвиняемите е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Източник: МВР/Пресцентър

Иззети са стотици предмети и близо 70 000 евро

В рамките на операцията са извършени над 20 действия по разследването, включително лични обиски и претърсвания на частни адреси и автомобили.

Открити и иззети са:

- 296 предмета с белези на културни ценности;

- 259 монети;

- близо 70 000 евро в брой;

- 30 златни накита;

- 15 металотърсача;

- друга специализирана техника, използвана за търсене на археологически находки.

Източник: МВР/Пресцентър

По досъдебното производство продължават разпитите на свидетели. Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност.