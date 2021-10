Приложенията Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp се сринаха

П риложенията Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp се сринаха. Това посочват потребители на платформата DownDetector.

Проблеми са засечени по целия свят, както и в България.

JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users.



Are you experiencing this problem, too? #FacebookDown #MessengerDown#InstagramDown #WhatsAppDown pic.twitter.com/Rz7AWrlS5O