Русия с резолюция в ООН, настоява за забрана на оръжията в космоса

Р усия внесе в ООН проекторезолюция, която призовава всички страни да предприемат спешни действия за предотвратяване на разполагането на оръжия в космическото пространство, седмица след като Москва наложи вето на резолюция на САЩ и Япония за спиране на надпреварата във въоръжаването в космоса, предаде Асошиейтед прес.

#Russia has vetoed a #UN Security Council resolution calling on all states to refrain from placing nuclear weapons in space.

13 states voted for it while #China abstained.

News broke in February that the #US. has intelligence suggesting Russia is working on an EMP nuke for space.… pic.twitter.com/Eyj9DDVHl5