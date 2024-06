Русия с подробности за антитерористичната операция в Дагестан

А нтитерористичната операция, започнала в руската република Дагестан в Северен Кавказ след нападенията срещу православни църкви и синагога, при които бяха убити най-малко 16 души, е приключила, съобщи днес руският Национален антитерористичен комитет (НАК), цитиран от Франс прес.

"Поради неутрализирането на заплахите за живота и здравето на гражданите беше взето решение за прекратяване на антитерористичната операция" в Дагестан а от 8:15 ч. московско време (и българско бел. ред.), съобщи НАК, цитиран от руските новинарски агенции.

Въоръжени лица нападнаха вчера две православни църкви и синагога в Дагестан, като убиха свещеник и най-малко 15 полицаи, съобщиха властите, които осъдиха действията като "терористични".

Въоръжени убиха свещеник и полицаи в руски Дагестан

Нападенията са извършени в столицата на Дагестан, Махачкала, и в крайбрежния град Дербент.

Според властите в Дербент е убит 66-годишен свещеник на Руската православна църква.

Най-малко 15 полицейски служители също са били убити при нападенията, заяви губернаторът на Дагестан Сергей Меликов на видеоклип, публикуван снощи в "Телеграм".

"Повече от 15 полицаи станаха жертви на терористичния акт" в Дагестан, съобщи Меликов, като подчерта, че те "са защитавали мирните жители... с цената на живота си".

Първоначалният брой на жертвите, обявен от властите, беше осем полицаи и един свещеник, убити при нападенията, посочва АФП.

At least 15 police officers and a priest were killed by gunmen in coordinated attacks on places of worship in Dagestan, Russia.



A Jewish synagogue and an Orthodox church were targeted in the attacks.



• Six terrorists were killed following the attacks, which also targeted law… pic.twitter.com/fIQie4ATkt