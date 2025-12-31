Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Р уското Министерство на отбраната публикува видеокадри, показващи свален дрон, за който твърди, че е бил изстрелян по-рано тази седмица от Украйна по резиденция на президента Владимир Путин в северозападната Новгородска област, предадоха АФП и ТАСС.

Киев отрича обвиненията, определяйки ги като лъжа.

Видеозаписът, който е заснет в нощни условия, показва повреден дрон, паднал в снега в гора. Министерството заяви, че предполагаемата атака е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“.