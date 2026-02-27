„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

„Настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга“, заяви пред журналисти Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), във връзка с ръста на цените на водата.

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга (Ирена Георгиева - Денева e Изпълнителен член на Управителния съвет на ВиК холдинг - бел. ред.) е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС. „Не е редно едно семейство да контролира както водоснабдяването, така и националната сигурност. Това е огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и настоящето изпълняват желанията на Делян Пеевски“, допълни той.

Той отбеляза, че покачването на цената на водата не е работа в никакъв случай на служебния кабинет, а на КЕВР, ВиК холдинга и на редовни кабинет, който са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет, посочи Божанов. Цената на водата се определя от ВиК дружествата, а пределната цена е определена от КЕВР, добави Божанов.

Божанов: Няма как да подкрепим Деньо Денев за шеф на ДАНС

Изпълнителният член на Управителния съвет е де факто управляващият дружеството, уточни той в отговор на коментар, че Ирена Георгиева - Денева е изпълнителен член на Управителния съвет, а като председател на Надзорния съвет е посочено друго име.

Имаме нов председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, който призовавам да даде пълна публичност на всичко, което се е случвало там – всички договори, плащания и индексации, каза депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов.

Няма наше МВР, има МВР на България, което трябва да се грижи за честни избори и да спре купуването на гласове, посочи Божанов. Попитан защо 13 души от групата са гласували против създаването на регистър на педофилите на второ четене, той отговори „може би не са били в зала, ние гласувахме „за“ този регистър“.