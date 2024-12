Заради петролния разлив в Черно море: Краснодарският край в Русия обяви извънредно положение

В ластите в южния руски Краснодарски край обявиха извънредно положение в целия регион, като заявиха, че 10 дни след като два остарели танкера аварираха, по крайбрежието все още се излива нефт, предаде Ройтерс.

Петролът е от танкерите, които попаднаха в буря на 15 декември. Единият плавателен съд се разцепи на две, а другият заседна в плитчина.

МОСВ с информация след петролния разлив край Керченския проток

Замърсяването, което покрива пясъчните плажове в Анапа и околностите ѝ, популярен летен курорт, причинява сериозни проблеми на морските птици и на всички видове животни - от делфини до морски свине - и над 10 000 души се опитват да го разчистят.

Вениамин Кондратиев, губернатор на Краснодарския край, заяви в изявление, че е решил да обяви извънредно положение в целия регион, тъй като нефтът все още замърсява крайбрежието в Анапски и Темрюкски район.

🤬🤬🤬

State of emergency after Russias predictable tanker disaster❗️



The Minister of Civil Defence and Emergencies of the Krasnodar Region, Russia Sergei Shtrikov, reported that more than 30 kms of beaches in the region were polluted after the emergency involving 2 tankers. pic.twitter.com/4JqocCUMQU