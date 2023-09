В опит да ги защити: Русия прикрива ядрените си бомбардировачи с автомобилни гуми

Р усия е започнала да покрива ядрените си бомбардировачи Ту-95 с автомобилни гуми в опит да ги защити от украински безпилотни самолети, твърди Daily Mail.

Сателитни снимки показват как ударните самолети "Мечка" във военновъздушната база Енгелс-2 в Саратовска област са украсени с гуми.

Базата беше поразена от украински безпилотни самолети при два удара през декември, след което Владимир Путин беше принуден да премести някои стратегически бомбардировачи Ту-95 в други въздушни бази.

