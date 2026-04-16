Генерал от САЩ: Русия готви ядрен "Пърл Харбър" в космоса

Р усия може да разположи ядрени противосателитни оръжия в орбита, залашвайки глобалната сигурност и потенциално да извърши "космически Пърл Харбър".

Това заяви командирът на Космическите сили на САЩ, генерал Стивън Уайтинг, в интервю с "Таймс".

Според генерал Уайтинг, Русия възнамерява да разположи ядрена бойна глава в ниска околоземна орбита, между 500 и 2000 км над Земята. Ходът има за цел да неутрализира западното технологично превъзходство чрез "изравняване на бойните възможности", заяви той.

Най-лошият сценарий: Безразборен ядрен взрив в Космоса

Последиците от подобно действие биха могли да бъдат катастрофални. Една единствена ядрена експлозия в космоса би могла потенциално да унищожи или деактивира до 10 000 спътника, приблизително 80% от глобалната спътникова мрежа. Това би довело до незабавно спиране на GPS, сателитния интернет, мобилните комуникационни услуги и военните разузнавателни и насочващи системи, парализирайки оперативните възможности на НАТО.

"Няма да говоря за нашите разузнавателни източници и методи, но очевидно това е доклад, от който сме много обезпокоени", подчерта генералът.

Според Уайтинг, Съединените щати планират да удвоят инвестициите си в космическа отбрана до 71 милиарда долара годишно. Съюзниците на САЩ също трябва да увеличат разходите си в тази област, ако искат да избегнат "космически Пърл Харбър", посочи генералът.

"Космическата област се трансформира фундаментално през последното десетилетие заради заплахите, които сега виждаме в космоса, където Китай и Русия изграждат набор от оперативни космически оръжия", отчита Уайтинг и добавя, че "следващата голяма война вероятно ще започне в космоса".