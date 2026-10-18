Пренася ли Русия войната в космоса - странна маневра на руски спътник

Р уският спътник "Космос-2612“ се е приближил до американския търговски спътник ICEYE-X36, който е част от космическа мрежа, способна да подпомага украинските въоръжени сили. Експертите считат маневрата за необичайна и предполагат, че може да е опит за намеса в работата на западното космическо оборудване, съобщава Axios, позовавайки се на данни на компанията LeoLabs, която проследява космическите обекти.

Според данните на LeoLabs, в петък следобед руският "Космос-2612“ се е намирал на разстояние от около 4,8 км от американския спътник ICEYE-X36. Ден по-рано разстоянието между апаратите е надхвърляло 320 км, посочва "Фокус".

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

От компанията заявяват, че траекторията на руския спътник "изглежда като умишлено сближаване“ с американския спътник с цел получаване на изображения.

От LeoLabs подчертават, че намеренията на Русия остават неясни, но подобно поведение изисква по-нататъшно наблюдение.

Маневрата привлече вниманието на специалистите, тъй като спътниците в ниска околоземна орбита се движат със скорост над 27 хиляди км/ч. Според оценките на експертите подобни сближавания се случват рядко.

Те обръщат внимание на факта, че за да се приближи до ICEYE-X36, руският спътник е трябвало да изразходва гориво и да промени височината, равнината на орбитата и скоростта си на движение.

Русия изведе мистериозен обект в околоземна орбита

Старшият научен сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания Клейтън Суоуп описва разстоянието между спътниците като "в непосредствена близост“.

Космическият анализатор от компанията Integrity ISR Грег Гилингер заявява: "Всичко това е необичайно и сочи към целенасочени действия на Русия по отношение на спътника, който се управлява от Запада и подкрепя Украйна“.