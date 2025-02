Русия отработва военни маневри с ракети "Ярс" в района на река Волга

Р усия отработва прикрити маневри с междуконтинентални балистични ракети „Ярс“ в района на река Волга, обяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

„Ярс“ е ядрена ракета, която може да бъде транспортирана чрез базирани на камион мобилни пускови установки или разположена в силози. Русия проведе подобни учения и миналата година като предупреждение към Запада в момент на засилена конфронтация във връзка с войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Russia has been practising stealth manoeuvres of Yars intercontinental ballistic missiles in its Volga region, the defence ministry said.



Video released by the ministry shows the ballistic missiles moving through snowy areas.#Russia #Ukraine #Ballisticmissile #missile #yars pic.twitter.com/6aIEEsurkU