Р усия е подготвена да води „твърди преговори“ с президента Доналд Тръмп относно Украйна, заяви в сряда заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков.

Високопоставеният дипломат коментира възможността Тръмп да посредничи в мирни преговори между Русия и Украйна в изявление, публикувано на уебсайта на руското външно министерство.

Newsweek е потърсил за коментар както руското външно министерство, така и Белия дом.

Защо това е важно

Тръмп обеща да сложи край на почти тригодишната война в Украйна.

Бившият президент, който заемаше поста от 2017 до 2021 г., многократно е заявявал, че ако спечели изборите през 2024 г., ще сложи край на конфликта „за 24 часа“. Той също така неведнъж е казвал, че ако бъде преизбран, ще прекрати войната бързо, като разговаря с Владимир Путин.

