Балтийските страни се подготвят за кибератаки от страна на Русия

Б алтийските страни в Европа се подготвят за кибератаки, тъй като планират да се отделят от съветската съвместна електроенергийна мрежа с Русия и Беларус след 10 дни.

Литва, Латвия и Естония ще „превключат“ на 9 февруари, като се изключат от регионалната мрежа, известна като BRELL, и ще преминат към регионална мрежа на Европейския съюз. Решението се подготвя от години – но с настъпването на определения ден, специалистите по сигурността очакват отмъщение от Москва.

„Естония се е подготвила за множество възможни сценарии, свързани с нашето отделяне от BRELL, включително кибератаки,“ каза Герт Аувярт, ръководител на Центъра за киберсигурност на Естония, в писмен отговор до Politico. Той сподели, че страната е готова да призове своята киберрезерва, включваща киберотделението на Естонската защитна лига – доброволна група киберзащитници.

Неговата агенция е дала указания на енергийните компании за подготовка и разполага с експерти на разположение 24/7 в случай на сериозен инцидент, добави Аувярт, като отбеляза, че Естония работи заедно с Латвия и Литва по въпроса.

Жигимантас Вайчиунас, министър на енергетиката на Литва, каза в интервю, че очаква процесът на превключване да протече „безпроблемно“, но властите са също така „подготвени за дори най-лошите технически сценарии“. Прессекретар на Министерството на енергетиката на Литва сподели, че са предприети „допълнителни мерки и планирани действия за повишаване на готовността“.

Ерки Сап, член на управителния съвет на Elering – държавният оператор на газовата и електроенергийната мрежа в Естония, сподели, че са взети допълнителни предпазни мерки, като например премахването на VPN (виртуален частен мрежов) достъп за външни компании, които поддържат системите им. „Естонската държава се е подготвила и приема това много сериозно,“ каза той.

