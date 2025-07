Р усия обвини германския канцлер Фридрих Мерц, че следва пътя на "милитаризацията" и заяви, че това е повод за безпокойство, предаде Ройтерс. Мерц, лидерът на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), който встъпи в длъжност през май, зае по-твърда позиция в подкрепа на Украйна в сравнение с предшественика си от левоцентристка Германска социалдемократическа партия (ГСДП) Олаф Шолц, като обеща да увеличи натиска върху Москва по повод конфликта в Украйна.

Той посети Киев няколко дни след като стана канцлер и подкрепи правото на Украйна да нанася удари с ракети с голям обсег срещу руската територия.

Русия отвърна на обвиненията: Германия използва безпочвени

Под ръководството на Мерц Германия планира да увеличи значително разходите си за отбрана до 3,5 процента от брутния си вътрешен продукт (БВП) до 2029 г., като предишната цел на НАТО от 2 процента от БВП за отбрана бе постигната едва през миналата година.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес на пресконференция, че Германия провежда открито враждебна политика спрямо Русия през последните години и че Мерц засилва антируската реторика "буквално всеки ден".

Russia’s Message to Berlin: 'Save Yourselves From Another Catastrophe'



Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova responded to a question about the future of Russia-Germany relations. pic.twitter.com/drI4nX1Kva