Русия отвърна на обвиненията: Германия използва безпочвени "хакерски митове"

Р усия обвини днес Германия, че използва безпочвени митове за руски хакери, за да разпалва напрежение и посочи, че решението на Берлин да отзове посланика си за консултации ще доведе до по-нататъшно влошаване на двустранните връзки, предаде Ройтерс.

Германия заяви, че е отзовала посланика си в Русия за консултации, след като Берлин обвини Москва в извършване на кибератаки срещу германски отбранителни и аерокосмически предприятия, както и срещу управляващата партия.

"Берлин редовно използва мита за зловредна дейност на предполагаеми руски хакери в Германия и това се прави за разпалване на напрежението в двустранните отношения", каза говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и допълни: "Никакви доказателства не бяха представени".

Берлин заяви, че атаките са започнали преди две години и са били насочени срещу управляващата Германска социалдемократическа партия (ГСДП), както и срещу компании в логистичния, отбранителния, аерокосмическия сектор и сферата на информационните технологии. Германските власти допълниха, че не са обявили подробности за нанесените щети от съображения за сигурност.

Захарова каза, че Западът води информационна война срещу Москва, която включва измислени или фалшиви твърдения, насочени към разпалване на страхове от Русия.

"Отзоваването на германския посланик от Москва не е нищо повече от още една неприятелска стъпка, целяща разпалване на антируски настроения в Германия, което води до по-нататъшно влошаване на двустранните връзки", каза Захарова и допълни: "Цялата отговорност за това лежи върху германската страна".

