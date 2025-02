Русия: Обвиненията за удара по Чернобил са поредната фалшификация

Г оворителят на Кремъл отхвърли като провокация обвиненията на Украйна, че руски дрон е повредил тази нощ защитния корпус на саркофага на разрушения реактор в атомната електроцентрала в Чернобил, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Песков каза пред журналисти в Москна, че не разполага с точна информация за предполагаемия инцидент, но подчерта, че не може да става и дума да се нанасят удари по каквато и да било атомна инфраструктура, както и че Русия не атакува атомни централи.

Говорителят на Кремъл опроверга казаното от президента на Украйна Володимир Зеленски и нарече "поредна фалшификация" обвиненията на украинската страна, че предполагаем руски дрон е ударил защитния корпус и е нанесъл щети на саркофага около разрушения реактор на атомната електроцентрала в Чернобил през нощта.

Обвиненията срещу Русия за нанасяне на удар по Чернобилската атомна електроцентрала са провокация, планирана от Киев преди Мюнхенската конференция по сигурността, заяви на брифинг също така и говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Няма дори съмнение, че Зеленски би дошъл на Мюнхенската конференция по сигурността с празни ръце", изтъкна Захарова в отговор на журналистически въпрос по повод думите на украинския президент, че предполагаем руски дрон е ударил през нощта защитния корпус на саркофага около разрушения реактор в Чернобилската АЕЦ.

