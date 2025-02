Зеленски: Руски дрон удари АЕЦ "Чернобил"

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че руски дрон е ударил разрушената атомна електроцентрала в Чернобил, близо до границата на Украйна с Беларус. Това предаде CNN.

По-късно Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че нивата на радиация остават в нормални граници.

„Руски ударен дрон удари укритието, което защитава света от радиация при разрушения 4-ти енергоблок“ на централата, заяви Зеленски в платформата X.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT