К ремъл каза днес, че САЩ и някои европейски страни от НАТО насърчават Украйна да продължава да води "безсмислена война" с Русия и ги обвини, че в последните седмици допринасят за засилване на напрежението, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини днес някои държави от Запада, че в последните седмици засилват напрежението, позволявайки на Украйна да използва техни оръжия срещу цели в Русия - нещо, за което САЩ засега не са дали публично съгласието си.

💬 #Zakharova: Amid Ukraine’s military failures near Kharkov, the Kiev regime seeks to take out its anger on Russian civilians, using NATO armaments to shell residential areas.



At the same time, the West publicly encourages its Ukrainian "wards" to strike Russian regions. pic.twitter.com/9vRNcr6nSD