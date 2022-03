Русия обещава да намали военните операции, Украйна предлага неутралитет

Р усия обеща на мирните преговори да намали драстично военните си операции около Киев и северния украински град Чернигов, докато Украйна предложи неутрален статут с международни гаранции за защита от нападения, съобщават от Reuters.

Украинските преговарящи заявиха, че са предложили статут, при който страната им няма да се присъединява към съюзи или да приема бази на чуждестранни войски, но ще има гарантирана сигурност при условия, подобни на "член 5", клаузата за колективна отбрана на НАТО.

Те определиха Израел и членовете на НАТО Канада, Полша и Турция като държави, които биха могли да помогнат за предоставянето на такива гаранции.

Предложенията ще включват 15-годишен период на консултации относно статута на анексирания от Русия Крим и могат да влязат в сила само в случай на пълно прекратяване на огъня, казаха украинските преговарящи пред репортери в Истанбул.

Руският заместник-министър на отбраната Александър Фомин каза, че Русия е решила да намали бойните действия край Киев и Чернигов, за да създаде условия за диалог.

Водещият руски преговарящ Владимир Медински каза, че ще разгледа украинските предложения и ще докладва за тях на президента Владимир Путин.

Ердоган към Русия и Украйна: Сложете край на тази трагедия

Преди началото на срещата турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в изказване пред двете делегации, че е дошло време за постигането на конкретни резултати и призова за незабавно прекратяване на огъня. Президентът на Турция добави, че "слагането на край на трагедията" зависи и от двете страни.

Напредъкът в преговорите между руските и украинските преговарящи в Истанбул ще положи основите за среща между лидерите на двете страни, каза още Ердоган и посочи отново, че Турция е готова да съдейства в рамките на преговорния процес между Русия и Украйна.

Телевизия ТРТ Хабер отбелязва, че е планирано преговорите в Истанбул да продължат два дни.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2

Това бяха първите преговори лице в лице от близо три седмици, като Киев поиска прекратяване на огъня, без да прави компромис с територията или суверенитета, съобщават от Reuters.

Украинска телевизия съобщи, че преговорите са започнали със "студено посрещане" и без ръкостискане между делегациите.

Преди срещата Украйна и Съединените щати говориха за малка надежда за пробив в преговорите. Но възобновяването им лице в лице е важна първа стъпка към прекратяване на огъня, която е в застой на повечето фронтове, но причинява ужасяващи страдания на цивилните, хванати в капан в обсадените градове.

“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” 🇹🇷 President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between 🇺🇦 & 🇷🇺 pic.twitter.com/xvMnQFZw9B