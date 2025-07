Русия налага глоби за търсене и четене на "екстремистко съдържание"

Р уският парламент прие закон, предвиждащ глоби за хора, четящи или търсещи онлайн съдържание, определено от властите като "екстремистко" , предаде Ройтерс.

Нормативният акт, гласуван в Държавната дума (долната камара на руския парламент), предизвика критики от някои проправителствени фигури и активисти на опозицията. Според критиците му глобите до 5000 рубли (63,82 долара), които той предвижда, могат да открият пътя към по-сурови наказания и глоби.

Списъкът на Министерството на правосъдието с екстремистки материали включва над 500 страници.

🚨 Russia just passed a law that fines people for:

Reading “extremist” content (incl. memes, opposition, anti-war posts)⁰Sharing SIMs or logins⁰Mentioning VPNs (fine: up to 500K₽)



