Зеленски: Русия би могла да прекрати огъня във всеки момент и това би сложило край на войната

5 май 2026, 21:09
Зеленски за Русия: Аабсолютен цинизъм
Източник: АР/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че Русия е демонстрирала „абсолютен цинизъм“, като е предложила прекратяване на огъня, а след това е извършила атаки с дронове и ракети срещу страната му, предаде Ройтерс.

Зеленски каза, че петима души са били убити, а десетки са били ранени при руски атаки, които са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура в Украйна.

„Русия би могла да прекрати огъня във всеки момент и това би сложило край на войната и на нашите отговори. Необходим е мир и за постигането му са необходими истински стъпки. Украйна ще отвърне със същото“, написа той в X.

„Абсолютен цинизъм е да се иска прекратяване на огъня, за да се организират пропагандни тържества, докато всекидневно се извършват подобни удари“, посочи Зеленски и добави, че Украйна бързо увеличава "ударите със среден обсег" по Русия и че през април е нанесла два пъти повече такива удари спрямо март.

"През април имаше два пъти повече удари на разстояние от 20 и повече километра спрямо март и четири пъти повече спрямо февруари“, подчерта Зеленски.

В Полтавска област са загинали петима души, сред които трима служители на газова компания и двама спасители, а други 37 са ранени, съобщи ръководителят на регионалната администрация Виталий Диакивнич. В Харковска област един човек е загинал, а други двама са ранени, според украинската прокуратура.

Още двама души са пострадали в самия град Харков при атака с дрон, по данни на регионалния ръководител Олег Синегубов.

В съобщение в X генералният директор на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки, обяви, че обекти за добив на газ в регионите Полтава и Харков са били засегнати от бомбардировките. Той потвърди, че трима служители на „Нафтогаз“ и двама спасители са загинали в Полтавска област.

„Става дума за комбиниран удар с дронове и балистични ракети“, добави Корецки, като уточни, че засегнатите обекти са претърпели „значителни щети и загуби на производство“.

Руската армия е изстреляла през нощта 11 балистични ракети и 164 дрона срещу Украйна, според украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са неутрализирали във въздуха една ракета и 149 дрона. Но 8 ракети и 14 дрона са поразили 14 обекта в страната, докато две ракети не са достигнали целите си.

Източник: БТА, Габриела Големанска, Владимир Арангелов    
