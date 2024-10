Украйна разследва смъртта на пленена от Русия журналистка

У крайна разследва смъртта на пленена от Русия украинска журналистка, чиито репортажи описваха живота под руска окупация в първите дни на инвазията на силите на Москва, предаде Ройтерс.

Двадесет и седем годишната Виктория Рошчина изчезна през август 2023 г., след като замина на работно пътуване в окупираните части на Източна Украйна, а Русия през април призна, че тя е била пленена.

Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец късно снощи потвърди смъртта ѝ в социалните мрежи и осъди незаконното ѝ задържане. Той не уточни обстоятелствата, при които тя е починала.

Говорителят на украинското военно разузнаване Андрий Юсов каза пред телевизионния канал „Суспилне“, че Рошчина е била включена в списък на затворници, които е трябвало да бъдат разменени и е „направено всичко необходимо“ за размяната.

Журналистката е трябвало да бъде преместена в Москва от южния град Таганрог, съобщи той.

Неправителствената организация „Репортери без граници“ каза, че Рошчина е починала на 19 септември, като се позова на писмо, което семейството ѝ е получило от руското министерство на отбраната.

Офисът на украинския главен прокурор съобщи, че допълнил разследването за военно престъпление срещу Рошчина като към „изчезване“ е добавил и „убийство“. До момента Русия не е коментирала публично смъртта на журналистката.

„Какво са направили с нея? Какво трябва да направиш на младо момиче, за да умре?“, написа в социалната мрежа „Екс“ активистката и Нобелов лауреат за мир за 2022 г. Олександра Матвийчук.

Ярките репортажи на Рошчина документираха опитите на Москва да затвърди руската власт в окупираните части в Източна и Южна Украйна.

Тя описваше и всекидневните трудности за хората на черноморския полуостров Крим, след като Русия едностранно го анексира от Украйна през 2014 г.

Статиите на Рошчина за медии като „Украинска правда“ и финансираното от САЩ Радио „Свобода" включваха снимки на руско военно оборудване и разкриха степента на разрушение в Мариупол – югоизточен пристанищен град, опустошен след продължила с месеци руска обсада.

