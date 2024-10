Русия засилва разполагането на дронове с AI в Украйна

Р уският министър на отбраната Андрей Белоусов каза, че дронове с изкуствен интелект (ИИ) имат ключова роля на бойното поле в Украйна и призова повече обучение за употребата им, предаде Ройтерс.

Министерството публикува видеоклип от посещение на Белоусов в център за разработка на технологии от следващо поколение. Военнослужещ демонстрира симулация на дрон с ИИ, който автоматично разпознава изображения.

„Дори и да загубим връзка, дронът ще се самонасочи към целта“, каза военнослужещият, цитиран от Ройтерс.

