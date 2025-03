Мощна експлозия след пожарa в руска петролна база, ударена от Украйна

Е ксплозия разтърси петролна база в руския Краснодарски край, където пожарникари се опитват да потушат пожара, който избухна след атака с украински дрон тази седмица, съобщиха регионалните власти, цитирани от Ройтерс.

"По време на процеса на гасене, поради разхерметизиране на горящия резервоар, е имало експлозия на петролни продукти и изпускане на горящ петрол", пише в изявлението в "Телеграм".

- Everything is burning. It's very scary.

03/21/2025: Oil transshipment point "Kavkazskaya" in Krasnodar Krai, russia.

There was a second explosion after the first damage on the night of Wednesday, March 19, 2025. pic.twitter.com/UNifmaeaP4