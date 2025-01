Русия е превзела Курахове в Източна Украйна

Р уските сили са поели контрола над Курахове - град в украинската Донецка област, съобщи днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Превземането на Курахове „значително затруднява логистичната и техническа подкрепа“ за украинските сили, добавиха от министерството.

Курахове се намира на 32 км южно от Покровск - важен логистичен център, към който руските сили напредват от месеци.

Video shows Russian advances in the Kurakhiv and Pokrov directions over the past week.



I am not an optimist or a propagandist to lie that Ukraine will win, and I am not an alarmist or a pessimist to believe that Russia will win. Ukraine had an advantage, Ukraine lost this… pic.twitter.com/VRCgCta6nW