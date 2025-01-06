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Русия е превзела Курахове в Източна Украйна

Превземането на Курахове "значително затруднява логистичната и техническа подкрепа" за украинските сили

6 януари 2025, 10:56
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Р уските сили са поели контрола над Курахове - град в украинската Донецка област, съобщи днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Превземането на Курахове „значително затруднява логистичната и техническа подкрепа“ за украинските сили, добавиха от министерството.

Курахове се намира на 32 км южно от Покровск - важен логистичен център, към който руските сили напредват от месеци.

Украинските военновъздушни сили съобщиха днес, че са свалили две крилати ракети Х-59, изстреляни от Русия тази нощ.

От общо 128 дрона, пуснати от Русия, 79 са били свалени, а 49 „дрона имитатори“ не са достигнали целите си, съобщи същият източник.

При атаката са нанесени щети на търговски обекти и жилищни сгради в пет украински области, но няма данни за жертви и ранени, посочиха украинските военновъздушни сили.

* Във видеото: Най-опасните оръжия на Русия

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Източник: БТА, Алексей Маргоевски     
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