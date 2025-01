От началото на 2025 година: Русия е атакувала Украйна с над 300 дрона и близо 20 ракети

С амо през първите три дни на 2025 г. Русия е атакувала Украйна с над 300 дрона и около 20 ракети, включително балистични, написа украинският президент Володимир Зеленски в канала си в „Телеграм“, цитиран от Укринформ.

„Нашите войски успяха да свалят или неутрализират със средства за електронна война значителна част от тях. Но, за съжаление, имаше и попадения, имаше ранени и загинали. Изказвам съболезнования на семействата и приятелите на жертвите. Освен това ежедневно се нанасят удари от руските управляеми авиационни бомби“, отбеляза Зеленски.

