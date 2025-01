КНДР изстреля балистична ракета на фона на визита на Блинкън

С еверна Корея изстреля днес една балистична ракета, която е паднала на изток от страната в Японско море, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на южнокорейските въоръжени сили.

По последни данни ракетата е била със среден обсег.

Японската брегова охрана съобщи за една паднала ракета извън изключителната икономическа зона на страната.

Антъни Блинкен пристигна в Южна Корея

Това е първият севернокорейски ракетен опит от около два месеца. Той бе извършен в момент, когато държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън е в Сеул, за да обсъди с южнокорейските съюзници севернокорейската ядрена заплаха и други въпроси, отбелязват АП и Ройтерс.

Освен това визитата се състои в момент на политическа криза в Южна Корея, чийто президент Юн Сук-йол бе отстранен от парламента заради въведеното за кратко от него в началото на миналия месец военно положение.

North Korea fires ballistic missile during Blinken's visit to Seoul, amid political turmoil in South Korea. 🌏 #NorthKorea #ICBM #SouthKorea #USA #Blinken #USSouthKorea #Diplomacy #TheDailyIntake https://t.co/o50aPF4yso