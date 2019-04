П о време на историческата си визита във Владивосток Ким Чен-ун няма да бъде единственият севернокореец в Русия. Русия всъщност наема евтина работна ръка от Севера Корея в лицето на около 10 000 работници, което е важен източник на приходи за Пхенян.

Това пише в анализ за "Франс прес" Клер Лий, предава БТА.

На срещата си с руския президент Владимир Путин севернокорейският лидер вероятно ще се опита да засили икономическите връзки с Москва в момент,

когато дипломацията с Вашингтон е в задънена улица.

Друга цел на Пхенян на първата двустранна среща на подобно ниво след тази през 2011 г. между Ким Чен-ир и Дмитрий Медведев ще бъде също така излизането от доста силната зависимост от Китай.

North Korea's Kim Jong Un to meet Putin in Russia this month: media https://t.co/kIqmARrTC4 pic.twitter.com/oRoGBTZBzP — Reuters Top News (@Reuters) 23 април 2019 г.

Преди седмица южнокорейската агенция "Йонхап", позовавайки се свои източници в Москва, съобщи, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун вероятно ще посети Русия в края на април. Очаква се разговорът да се проведе във Владивосток, според медията.

Севернокорейски държавни медии написаха във вторник, че лидерът на Северна Корея ще се срещне с руския президент в четвъртък (24 април).

Визитата е част от усилията на Ким Чен-ун да получи международна подкрепа за своите планове за икономческо развитие на страната след провала на втората среща на върха между него и Доналд Тръмп през февруари във Виетнам, когато не успя да убеди американския президент да смекчи санкциите срещу Пхенян, пише Ройтерс, цитиран от "Фокус".

Във вторник Централната телеграфна акенция на Корея (ЦТАК) съобщи, че срещата ще е скоро, без да дава повече подробности за времето и мястото, а руският вестник "Комерсант“ обяви, че тя е насрочена за вторник във Владивосток, като се позова на двама източници, участващи в процеса на подготовка на срещата.

Все още няма официално потвърждение от Кремъл, но говорителят Дмитрий Песков заяви пред журналистите в понеделник, че Путин и Ким ще се срещнат до края на април.

В неделя във Владивосток е забелязан главният съветник на севернокорейския лидер Ким Чан-сон, съобщава южнокорейската агенция Yonhap.

Същата агенция написа преди дни, че на 26 и 27 април Путин ще участва в Китай във форума "Един пояс - един път", като според източник на агенцията той ще се срещне с Ким ден-два преди това или веднага след форума.

Днес южнокорейският вестник "Чосон илбо" съобщи пък, че сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун Ким Йо-чен, която заема поста първи заместник-завеждащ отдела за пропаганда и агитация в ЦК на Корейската трудова партия, е пристигнала в понеделник във Владивосток за подготовка на срещата.

Кога ще се проведе среща между двамата лидери - все още остава загадка.

Един от най-важните "износни продукти" на Пхенян е работната ръка,

която предоставя на съседите си на ниски цени в замяна на по-голямата част от възнагражденията на работниците, твърдят правозащитни организации, продължава в анализа си Клер Лий.

"Хюмън райтс уоч" разкритикува през 2017 г. големия брой нарушения на правата на работниците, изтъквайки най-вече "липсата на свобода на сдружаване и на изразяване, надзираването им от хора, ограничаващи движението им и достъпа им до външна информация, полагането на извънреден труд и невъзможността да откажеш извънредния труд".

Въпреки това севернокорейците високо ценят договорите за полагане на труд в Русия, тъй като им позволяват да спестят малко пари.

Смекчаване на санкциите

Москва е вторият най-голям "вносител" на севернокорейска работна ръка след Пекин, според ООН.

В Русия севернокорейците получават работа основно в Далечния изток, в минния и горския сектор, в текстилната индустрия и в строителството.

Ким и Путин от тази гледна точка имат общ интерес за смекчаването на международните санкции срещу Северна Корея. Резолюция 2397 на Съвета за сигурност на ООН от декември 2017 г. въвежда изискване за всички страни, наели севернокорейци, да ги изпратят в Северна Корея в срок до две години.

В официален документ Москва съобщи миналата година за 11 490 севернокорейци, които имат валидно разрешение за работа, което е три пъти по-малко отпреди.

Миналата седмица севернокорейски служители помолиха Москва да продължи да използва севернокорейски работници след крайната дата, определена от ООН, според специализирания сайт Ен Кей нюз.

Русия вече се обяви за смекчаване на санкциите и според изследователя Ан Чан-ир, беглец от Северна Корея, "Москва вероятно има дългосрочни цели".

"Най-важната сред тях е достъпът до евтината севернокорейска работна ръка, а след това до природните ресурси на КНДР, ако санкциите един ден бъдат вдигнати и Северът намали размера на армията си", казва той.

With plans for a Putin-Kim meeting, will Russia be willing to skirt sanctions against North Korea? pic.twitter.com/zD7f8SKD64 — TRT World Now (@TRTWorldNow) 23 април 2019 г.

Една Корея, стратегическа за Москва

Незабавното смекчаване на санкциите бе едно от основните искания на Ким на втората му среща с американския президент Доналд Тръмп през февруари. Една среща, която се провали заради неохотата на Пхенян да направи насрещни отстъпки.

Северът, където е съсредоточена по-голямата част от природните ресурси на Корейския полуостров, в миналото бе много по-богат от Юга. Десетилетия на лошо управление и рухването на Съветския съюз поставиха режима на колене.

Днес повече от 90% от външната търговия на КНДР е с Китай, твърдят експерти.

Стойността на износните стоки на КНДР за Русия достигна през миналата година едва 1,98 милиона долара, според Международния търговски център. Музикалните инструменти са повече от 70% от всички стоки.

Въпреки това руският внос в КНДР достигна стойност от 32,1 милиона долара, от които 21,6 милиона долара са от вноса на изкопаемо гориво и петрол.

Преди обаче ООН да наложи доста сериозни санкции на Северна Корея, КНДР имаше няколко проекта за икономическо сътрудничество с Русия.

Един от най-важните от тях беше възстановяването и разширяването на 54-километровата железопътна линия между севернокорейското пристанище Расон и Хасан, руско населено място в пресечната точка на границите с КНДР и Китай.

Москва вече изнася въглища за Китай през Расон, възползвайки се от прието от ООН изключение.

Амбициите на Москва в дългосрочен план са да получи достъп до Корейския полуостров, за да изнася през него въглеводородите си за други страни като Япония, Южна Корея и Тайван.

През 2011 г. Ким Чен-ир посети Сибир, за да обсъди с Медведев проекта за газов тръбопровод и електроснабдителна мрежа. Севернокорейският лидер обаче почина три месеца по-късно и по тези проекти не бе отбелязан никакъв напредък.

"Русия не бърза. Тя знае обаче, че ако една евентуална междукорейска железопътна линия бъде свързана с Русия, ще се превърне във фактор за развитието на бедните райони в Сибир", казва изследователя Ан Чан-ир.

Old allies, new talks. North Korea's Kim will soon meet Vladimir Putin in Russia. https://t.co/nxGaONYPy3 — BBC News (World) (@BBCWorld) 23 април 2019 г.

