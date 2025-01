Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкен пристигна в Южна Корея в разгара на политическа криза, след като президентът на американския съюзник обяви за кратко военно положение, предаде АФП.

Blinken to visit South Korea amid political crisis



