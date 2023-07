Медведев: Русия е готова на компромиси със Запада, но само ако се отчитат нейните интереси

Р усия е готова на компромиси със Запада, но само ако се отчитат нейните интереси, смята бившият руски премиер и президент Дмитрий Медведев, който е настоящ заместник-председател на руския Съвет за сигурност, предаде ТАСС.

В статия, озаглавена "Епохата на конфронтацията" и публикувана в "Российская газета", Медведев коментира какво е готова да направи Русия, за да излезе от фазата на тотална конфронтация. "Наистина сме готови да търсим разумни компромиси, както руският президент неведнъж е казвал", пише той и допълва, че компромиси "са възможни, но при разбирането на няколко основни момента".

