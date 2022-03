Русия бомбардира две болници в Украйна

Р уските въоръжени сили са бомбардирали Житомир, включително две болници, едната от които детска, заяви кметът на северния украински град Серхий Сухомлин, цитиран от Асошиейтед прес.

Той уточни, че няма пострадали при въздушния удар.

По-рано украинските власти съобщиха, че вчера е бил бомбардиран родилен дом в югоизточния пристанищен град Мариупол. Ранени били 17 души - болничен персонал и бременни жени.

Petrifying war crime in Mariupol. Russian air strike targeted a hospital and a maternity house. We could stop this barbarism by protecting our skies. For the sake of humanity, provide us with aircraft, now! Lives are being lost while this is being considered over and over again. pic.twitter.com/CkacLlF0ZQ