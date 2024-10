Русия: 30 000 души са евакуирани от районите по границата с Украйна

О коло 30 415 души, в това число близо 8000 деца, са били евакуирани от граничещи с Украйна райони заради обстрел и нападения, заяви руският омбудсман Татяна Москалкова в публикувани днес коментари, цитирани от Ройтерс.

В интервю за медията "Аргументи и факти" Москалкова каза, че евакуираните са подслонени в близо 1000 центъра за временно настаняване в цяла Русия.

Russia says more than 30K evacuated from areas bordering war torn Ukraine | World Newshttps://t.co/plJZtYdxda