При среднощна атака: Украйна свали 31 дрона, изстреляни от Русия

Р усия атакува тази нощ територията на Украйна с 68 дрона и четири ракети, заявиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

Две балистични ракети Искандер-М поразиха Полтавска и Одеска област, а две авиационни ракети Х-59 бяха изстреляни срещу Черниговска и Сумска област, заявиха украинските ВВС в комуникационното приложение "Телеграм".

Съобщава се, че украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 31 от дроновете, а за 36 дрона няма точни сведения, като се предполага, че най-вероятно са били прехванати от украинските сили за радиоелектронна борба.

During the night, Russia attacked Ukraine with drones and missiles.



Shot-down targets:



31/68 Shahed 136/131 drones

0/2 Iskander-M

0/2 Kh-59



36 Russian drones were lost in various regions of Ukraine, likely due to the active operation of electronic warfare systems.#Ukraine️…