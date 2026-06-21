Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ заради изявление на Тръмп

И ранската делегация напусна мястото на преговорите със САЩ в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа "Трут соушъл", която Техеран окачестви като "обидна". Това съобщава иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана и от Франс прес.

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"Делегацията на Ислямска република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите“, пише ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар, "са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидно съобщение от президента на Съединените щати“.

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Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула", които "създават проблеми“ в Ливан.