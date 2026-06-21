Свят

Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ заради изявление на Тръмп

Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула"

21 юни 2026, 22:28
Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ заради изявление на Тръмп
Източник: БТА

И ранската делегация напусна мястото на преговорите със САЩ в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа "Трут соушъл", която Техеран окачестви като "обидна". Това съобщава иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана и от Франс прес.

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

"Делегацията на Ислямска република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите“, пише ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар, "са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидно съобщение от президента на Съединените щати“.

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула", които "създават проблеми“ в Ливан.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Иран САЩ Доналд Тръмп преговори Бюргенщок Хизбула дипломация политика ИРНА международни отношения
Последвайте ни
Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ заради изявление на Тръмп

Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ заради изявление на Тръмп

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Дженифър Лопес и децата на Бен Афлек заедно на концерт след развода

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD вкарва 7-местния Great Tang в играта в Европа

BYD вкарва 7-местния Great Tang в играта в Европа

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 14 часа
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 14 часа
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 10 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Трагедия край Харков: Един загинал и двама ранени след взрив на мина до автобусна спирка

Свят Преди 21 минути

Трима мирни граждани са задействали скрито взривно устройство в село на броени километри от руската граница

,

Невиждано от 1976 г.: Гореща вълна удари Великобритания, издадоха предупреждения за жеги

Свят Преди 1 час

Континентална Европа също се топи – във Франция отменят събития и ограничават алкохола заради жегите

,

Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии

Свят Преди 3 часа

Чехите излязоха по улиците срещу плановете на правителството на Андрей Бабиш да ореже бюджетите на обществената телевизия и радио

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Свят Преди 3 часа

Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 4 часа

Нетаняху също така заяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо

,

От Родопите до Белия дом: Село Забърдо праща каски с гълъби на Тръмп и папата

България Преди 4 часа

След като миналата година „евробабите“ изпяха песен за американския президент, сега селото има нова амбиция

За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

Любопитно Преди 4 часа

Бъкингамският дворец предприема безпрецедентен ход в името на по-голяма отчетност и прозрачност пред обществото

Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ обяви в „Трут соушъл“, че британският премиер се е провалил сериозно в имиграцията и енергетиката

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са повратна точка, Тръмп призова за ново начало

Свят Преди 5 часа

Делегации на Вашингтон и Техеран започнаха технически разговори в швейцарски курорт с посредничеството на Катар и Пакистан

.

Голямо откритие: Археолози откриха най-ранния храм на Херакъл край Петрич

Любопитно Преди 6 часа

Ръководителят на разкопките обясни архитектурната приемственост в античния град и отправи важен апел за точното интерпретиране на историята

,

Създадоха първата българска програма за обучение на служители с изкуствен интелект

Любопитно Преди 6 часа

Сред първите, които проявяват интерес към подобни обучения, са счетоводни и одиторски компании

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

САЩ и Иран преговарят в Швейцария за кризата в Ливан и замразените авоари

Свят Преди 6 часа

.

В знак на протест: Трима бивши украински президенти връщат ордените си заради Зеленски

Свят Преди 7 часа

Решението е последвано от отнемането на полския орден на украинския президент Володимир Зеленски

,

Никога не купувайте ягоди, ако забележите това - рискът е твърде висок

Любопитно Преди 8 часа

Дори само една повредена ягодка в контейнера може да съсипе цялата покупка за часове. Вижте кои са трите златни правила при избора на плодове и как правилно да ги съхранявате в хладилника

<p>Блъснатите край Ботевград работници&nbsp;не са служители на АПИ</p>

АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители

България Преди 8 часа

Тримата мъже са работници на пътноподдържаща фирма и са извършвали косене и почистване на пътя в сигнализиран участък, посочват от Агенцията

Сам срещу системата: Защо мъж с увреден слух чака 40 минути за връзка със Спешната помощ

Сам срещу системата: Защо мъж с увреден слух чака 40 минути за връзка със Спешната помощ

България Преди 8 часа

Той не успял да се свърже със спешния телефон 112 по време на алергична реакция

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Папи Ханс с исторически успех: Песен срещу домашното насилие стигна до Кан

Edna.bg

Бъдещият крал на 44: 10 любопитни факта за принц Уилям, които малцина знаят

Edna.bg

Ламин Ямал близо до впечатляващо постижение на Пеле

Gong.bg

Американец дебютира за България, баскетнационалите треснаха Северна Македония

Gong.bg

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Nova.bg