Свят

Рубио: Постигнат е напредък с Иран

Според Техеран преговорите за Ормузкия проток трябва да се водят с граничещите страни, а не със САЩ

23 май 2026, 19:23
А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че е постигнат известен напредък по спора между Вашингтон и Иран и че САЩ може би ще имат „нещо да кажат“ по въпроса в следващите дни, предаде Ройтерс.

„Има някакъв напредък, постигнат е напредък, дори като ви говоря в момента, се работи по въпроса. Има шанс, дали ще е по-късно днес, утре, след няколко дни, че ние може да имаме какво да кажем“, каза Рубио пред журналисти по време на посещението си в Делхи.

Иран: Все още сме далеч от споразумение със САЩ

В същото време Иран заяви днес, че всеки механизъм, засягащ Ормузкия проток, трябва да бъде договорен между Иран, Оман и държавите, граничещи с водния път, и че САЩ „нямат нищо общо“ с това.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза също, че Иран в момента се фокусира върху финализирането на меморандум за разбирателство чрез преговорите между Техеран и Вашингтон, които се водят с посредничеството на Пакистан, съобщават иранските държавни медии.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
САЩ Иран Марко Рубио Ормузки проток Преговори Дипломация Спор Напредък Посредничество Делхи
